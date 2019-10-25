即巿股評 港股直擊

受惠美股造好，加上人民幣持續走強，港股昨日高開84點後，升幅不斷擴大，最高曾升243點，見26810點，收市報26797點，升231點，大市成交686.75億元。由於中外市場均高度關注的中共四中全會終於公布會期為10月28日至31日在北京召開，並預期四中全會將聚焦國內經濟、中美貿易等重大議題，或將利好港股的消息出現，現階段可把握機會吸納一些優質股份。

選股方面，近期手機設備股受追捧，如瑞聲(02018)、比亞迪電子(00285)、舜宇(02382)等的走勢皆有轉強跡象，筆者建議可留意舜宇(02382)，該公司截至今年六月底止中期純利約14.31億元(人民幣．下同)，上升約20.4%，每股盈利約1.31元，不派中期息。期內收入約155.75億元，增加約三成，毛利28.64億元，升23.4%。

此外，該公司今年9月手機鏡頭出貨量按年上升43.9%及按月升9.2%至1.45億件，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。車載鏡頭出貨量按年上升31.9%及按月上升3.8%至482.8萬件，主要是因為車載攝像頭領域有較好的發展，這反映其業務表現穩定，預計全年業績或會為投資者帶來驚喜。

其股價自8月初由低位77.6元急升至120元以上，近期則在高位窄幅上落，惟只要大市氣氛配合，此股有望再發力，一浪高於一浪的走勢將再延續，建議可候113元買入，目標121元，跌穿110元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益