即巿股評 港股直擊

華潤置地(01109)前天以先舊後新方式配售2億股，集資约67.2億元作發展用途，消息即時震散一衆內房股，華潤置地更跌穿配股價，今天股價回升但仍收低於配股價之下，該股有否可取之處呢！

未來預期増80購物中心租務

華潤置地今次配股集資於市場感到意外，2019年上半年公布業績不錯，負債比率不高亦屬健康，配股對攤薄效應其實微不足道，華潤置地從地產開發商正轉型至綜合企業，大至可分為地產開發、物業投資、物業管理業務等，2019年上半年於物業投資及收租管理業務盈利已達盈利33.5億元人民幣，佔上半年整體盈利22%，同比去年有顯著增長，據公布未經審核營運數據上月份投資物業實現租金收入10.92元人民幣，按年增長22.1%，2019年累計投資物業實現租金收入89.06億元人民幣，按年增長29.1%，華潤置地實現穩定收益方面這幾年確實進展良好，市場預計至2021年華潤置地逾80個新型購物中心開業，到時於穩定收益業務方面佔比會進一步提升。

國企亦有政治責任

既然華潤置地不急需資金為何配股集資，亦只表示資金只作一般營運開支之用，配股就累股價急插7%，最大可能性是配合中央鼓勵國有企業改革融資結構不合理而作出上述政治配合動作，今次配股累股價下跌就可視為吸納時機，因華潤置地既屬國有企業，負起擔當先行者角色亦無可厚非，要知過往華潤置地於投地、推售的出手時間上，往往比中國恒大(03333)、萬科企業(02202)更為準成，今次配股既對舊股東攤薄影響較微，而配股消息當日股價應聲下跌，北水就強吸華潤置地至淨流入達4.7億港元，而北水資金至今天仍然持續維持淨流入狀態，今天盤中所見沽盤明顯相對過去兩天減少了很多，估計要出貨者已去貨七七八八了。當配股消息消化後買盤變成漸多時，有機會再推高股價，華潤置地屬內房領頭羊之一，股價雖年初至今已錄約18%升幅，但有着業績支持及國企背景，未會輸蝕其他內房走勢，若嫌正股股價大，短炒認購證亦可考慮華地摩通九甲購A(12262)及華地麥銀零一購A(14750)兩者實際槓桿較高，但亦要小心控制風險。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。