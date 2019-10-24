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【新股追蹤】信基沙溪明招股 入場3333元

中國酒店用品商城營運商信基沙溪(03603)公布招股詳情，以每股0.9至1.1元招股，發售3.75億股，其中10%公開發售，90%國際配售，集資3.375億至4.125億元。

一手3000股，入場費3333.26元。

該公司上市集資所得約26.1%用於償還銀行借貸；約73.9%用作位於中國成都、鄭州及福州三座新商城的項目發展，以配合業務拓展。

該公司明天起至下周三(30日)招股。股份預期11月8日掛牌上市。

RaffAello Capital Limited為獨家保薦人。

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