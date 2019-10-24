即巿股評 港股直擊

獲北水密密掃的建行(00939)和工行(01398)先後發出綠燈，工行今日更抽穿250天牛熊線。

內銀突成指數定海神針，連北水連日沽的招行(03968)也反彈，板塊變成吸引選項，部署可選國有六大行中，唯一一隻日線圖排出完整牛陣的H股。

郵儲行(01658)下周二(29日)公布第三季業績。市場平均預期今年全年多賺5.7%，8月底公布的中期表現上，股東應佔溢利373.81億元人民幣，按年增長14.94%；不良貸款率0.82%，較去年底減少0.04個百分點。

再者，上月財政部發布《金融企業財務規則(徵求意見稿)》，建議規範銀行撥備水平，覆蓋率不可超出逾300%，否則將被視為隱藏利潤。郵儲行上半年不良貸款撥備覆蓋率達396%，為六大行中最高，可憧憬「還富於股東」，甚至在新規落地前自行降低覆蓋率。今年業績差極有譜。

另外，郵儲行A股據報已獲中證監批准，回A指日可待。

估值上，根據EJFQ FA+，郵儲行預測巿盈率5.94倍，比中位數低0.5個標準差；預測息率5.05厘，比中位數低0.4個標準差。

A股近期淡淡然，中共十九屆四中全會拖到十月最後四日進行，即下周一至四(28至31日)，主要議程為：政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。心水清已看到沒有經濟議題，維穩行先，本月最後幾個交易日中資金融股顯著下挫機會有限。

選內銀作中短線部署其中一個問題是beta低，查看衍生工具市場，郵儲行選擇亦不多，只有4隻Call輪，當中摩通郵銀購(20271)，年底到期，行使價5.25元，實際槓桿13.19倍，成交已屬當中最多，博變價內。

正股現價可吸，如嫌beta低可於10天線附近小注玩玩call。正股訂半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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