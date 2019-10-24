港股直擊 即巿股評

港股反彈逾200點。恒指高開84點，早段升幅曾縮至25點，之後回勇，午後最多升243點，見26810點全日高，最終收報26797，升231點或0.87%。

北水淨流出2400萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

連日受北水追捧的建行(00939)，今日淨走1.18億元。另外，招行(03968)續有2.63億元淨走。相反，工行(01398)續有1.78億元淨入；平保(02318)有4074萬元淨入；農業銀行(01288)有3913萬元淨入。

科技股方面，股價創逾一個半月低的騰訊(00700)錄2.57億元北水淨入吸貨；中興通訊(00763)有3369萬元淨入。

體育用品及服飾股方面，安踏(02020)有1373萬元淨走；李寧(02331)有6048萬元淨走。相反，羽絨股波司登(03998)有604萬元淨入。

內房股方面，華潤置地(01109)有6599萬元淨入；融創(01918)有897萬元淨走。

大摩降廣汽(02238)目標，不過有7795萬元北水淨入。

其他淨流出較高股份有：神華(01088)有2863萬元淨走；金斯瑞生物科技(01548)有964萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、招行、工行、騰訊、平保、農行、安踏、潤地、神華及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、廣汽、波司登、李寧、融創、建行、工行、金斯瑞及招行。