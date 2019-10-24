即巿股評 港股直擊 香港財經

10月在眨眼之間已邁入尾聲，觀乎過去三周大市表現頗令人驚喜，尤其在市況改善下更是捲起一場新股浪潮，由10月至本周三(23日)起計已有18隻新股接連上市，當中大部分股份在暗盤交易或掛牌當日均錄得升幅，個別股份升幅更高達2.18倍。

然而，筆者亦觀察到不少股份亦在一輪「喪炒」之後急瀉，更已有8隻股份現已跌穿上市價，其中一隻昨日正式掛牌上市的快餐帝國(01843)更是上演一場峰迴路轉，先在掛牌後一小時股價迅速炒上近兩倍，隨後不足一小時曾一度狂瀉六成，若部分散戶不幸高追而未能沽貨更蝕5000元；今天上市的春城熱力(01853)及向中國際(01871)更一度上市後跌破底價。

筆者相信，由於近期上市股份多不勝數，當中亞盛醫藥超額接近700倍，而熱爆全城的中手游(00302)截至昨天券商孖展認購也逼近200倍；接下來亦有捲土重來的ESR(01821)正在招股中等，在云云新股中，確實有集資額細及行業獨特的優勢，但投資者必須審慎選擇；抽中的，有利便「逃」；不中者，絕不宜高追。因此，筆者已多番強調，入手新股的投資者在有利可圖之時便盡早獲利，切勿因一時衝動而盲目高追。

雖然新股熱潮重燃，但觀乎近日的大市氣氛似乎變得較為審慎，大市成交金額亦有收縮，皆因市場缺乏利好消息加持。昨日IMF狠削香港今明兩年的經濟增速預測至0.3%、1.5%，而亞洲經濟體增長放緩速度將較原預測更嚴重，如中國及南韓等。另一方面，騰訊(00700)亦因政策及政治風險，包括NBA賽事播放、規管「未成年人」使用網絡遊戲的時間等，增添市場憂慮，導致近日股價低走，昨日更跌逾2%拖累大市表現，恒指昨應聲下挫219點，險守10天線，主板成交額減少9%至681億元，相反沽空金額大增18%。

回說外圍，美股昨日收市微升，市場關注美企業績公布，據最新統計數據顯示，逾八成已公布業績的標普500成分公司的表現亮麗，超出市場預期，市場氣氛有所回暖。不過，多項經濟數據將會陸續公布，包括歐羅區PMI、美國耐用品訂單、一年、五至十年期通脹率預期等，或許會為下周美聯儲議息帶來啟示，而目前外界預期再度降息0.25厘的可能接近九成半。

筆者相信，美國經濟雖未脫險，但暫未算太差，如9月失業率降至50年來最低水平；而如果中美貿易談判雙方能暫時握手言和，可有助減低對經濟的衝擊；加上9月美聯儲已一如市場預期減息0.25厘，相信今個月減息機會不會太大，投資者宜時刻關注各項經濟數據，留意市場變化。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗