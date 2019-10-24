港股直擊 即巿股評

人民幣偏強，加上隔晚美股造好，港股昨日下挫後，今日收復失地，全日升逾兩百點，挨近26800收市。

受美股造好推動，恒指高開84點，報26651，早段升幅曾縮至25點，低見26592，但人民幣升幅擴大，推動恒指持續攀升，午後更升穿朝早高位，最多升243點，高見26810，但未能企穩26800上收市。恒指收造26797，升231點或0.87%，國企指數收造10532，升81點或0.78%。

全日大市成交只有686.75億元，更是連續兩日成交低過700億元。

個股上升比例62%，下跌比例為38%。

即月期指升235點或0.89%，報26761，低水37點，成交14.78萬張。

離岸人民幣走強，今早最高見過7.0531兌一美元，升210點子，最新造7.0686兌一美元，仍升55點子。

全日普偏上揚。滙控(00005)升1.1%；友邦(01299)漲0.8%；瑞聲(02018)為升幅最大藍籌，收揚3.9%；舜宇(02382)升1.9%；地產收租股新世界(00017)升1.6%；信置(00083)升1.8%；九置(01997)漲2.7%；但騰訊(00700)跌0.3%。

焦點板塊

內銀股：為今日升市主力之一，工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)合力撐起恒指52點升幅，收市分別升1.8%、1%及1.2%；農行(01288)漲1.9%；持續有北水淨流走的招行(03968)，今日抽升2.8%，為升幅最大國指成分股；信行(00998)升1.1%；郵儲行(01658)則漲1.2%。

濠賭股：金沙(01928)上季淨收入持平，富瑞更指貴賓廳復甦仍存不確定性，股價仍升2.5%；銀娛(00027)升2.3%；美高梅(02282)揚3.8%；新濠(00200)漲1.7%；澳博(00880)走高1.7%；永利(01128)揚4.7%。

基建股：中鐵(00390)第三季新簽合同金額增23%，收市漲2.3%；最近獲大摩唱好的中鐵建(01186)更揚3%；中交建(01800)漲2%；中國建築(03311)升1.2%；中冶(01618)走高1.8%。

焦點股份

滔搏(06110)：截至8月底止，中期淨利潤14.71億元人民幣，按年上升21.2%，但股價曾升4.2%後轉跌，全日反跌3%，成交有3.5億元。

快餐帝國(01843)：上市翌日，股價續往下沉，收造0.54元，插11.5%，比招股價0.65元，低20.4%，成交有3550萬元。

新股：新股表現有退熱跡象，內地駕駛學校向中國際(01871)今日首掛高開低走，以全日低位0.87元收市，較招股價1.28元，低32%，不計手續費，一手4000股蝕1640元。至於供熱服務供應商春城熱力(01853)，收報2.2元，較招股價2.35元，低6.4%，不計手續費，一手2500股蝕375元。