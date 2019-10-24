即巿股評 港股直擊

大市僅屬反彈，轉勢言之尚早，始終恒指一日未突破9月13日高位27366，仍未改變4月中以來一浪低於一浪形態，恒指短期料在26300至27000，即50天線至100天線之間上落，拋物線SAR指標仍然正面，未出現反手做淡訊號。

近期交投偏淡，部分是因為有重磅IPO，另外市場不確因素仍多，包括美國議息、英國脫歐亂局，中美貿談能否達成協議文本，加以本地政局因素等，市值較大的強勢股最近有獲利回吐沽壓，有待消化後找到支持。

利用EJFQ「精明選股」，目標價較一星期前獲得上調之「港股通」股份有198隻，明顯較調低為多，同時間下年度盈利預測獲得上調的股份，亦較下調明顯為多。某程度反映上星期五公布內地第三季GDP數據之後，分析員對明年經濟展望稍為傾向正面。獲上調目標價股份中，較大市值股份包括中移動(00941)、聯通(00762)、平保(02318)、中海油(00883)、工行(01398)、港交所(00388)、安踏(02020)、龍湖(00960)、恒地(00012)等。目標價較一星期前遭到下調之「港股通」股份有69隻，當中包括友邦(01299)、新地(00016)、九倉置業(01997)、恒生(00011)、中銀香港(02388)、太古地產(01972)、周大福(01929)、中國鐵塔(00788)，以本地業務為主的股份較多。

今日「EJFQ信析」題為《W股勢吸北水 偷步買有勝算》，內容主要是以上一次「港股通」名單調整前交易日(9月6日)為基數，如果提早20個交易日(約1個月)買中合共27隻「新貴」，平均回報高達8.04%，醒目錢偷步買入的回報比起後知後覺追入較佳。文章建議想投資小米(01810)及美團(03690)不妨趕快部署。

承接同事們分析，我今早亦在公仔箱介紹小米，當然是短線操作，有美資大行估計流向小米的北水可能達到16億美元(124.8億港元)，佔流通市值約14%。

另外，「雙11購物季」亦是潛在炒作借口，報道指今次預售首日，天貓成交較去年同期急增1倍，當中小米產品的銷售亦理想，預售首日半小时内已超越去年預售全天。小米在全球的活躍用戶接近3億，在印度及歐洲市場表現不俗，集團將陸續在內地推出5G手機，料可帶動未來兩年智能手機業務重拾增長。5G發展亦有利小米的物聯網業務發展，特別是小米電視的銷售。

小米今年業績倒退早為市場所預期，員工激勵的持續增發，亦拖累股價已久。分析員平均預計明年盈利增長近三成，平均目標價11.78元，較現價有三成一潛在升幅。今早介紹時股價為8.97元，博擺脫均線交纏及升穿100天線阻力，中短線上望10.2元，跌穿8.4元止蝕。

可小注敲小米輪證，小米牛證(54620)，明年2月中到期，收回價8.1元，距收回價比率現為11.4%，槓桿比率約6倍。

另一隻小米牛(53825)，明年2月下旬到期，收回價8.08元，槓桿約6倍。

羅崇博 (杜比)