即巿股評 港股直擊

隔晚美股靠穩，暫時美股大部份已公布業績嘅公司，八成都交出一份優於預期嘅成績表，對美股帶嚟一定支持。至於港股呢下月又到業績期，暫時港股仍然唔上唔落，處於區間運行狀況。恒指今早高開84點，開市後曾倒跌25點，見過半日低位26592點，不過一直守喺10日線(約26387)之上，港股走勢未至於太差。其後人民幣走強，恒指升幅再度擴大至171點，見過26738點半日高位。中午恒指報收26691點，升124點；國指則升63點，報收10514點。

其實個市真係無乜好講，人仔走強，加上北水一直有買盤流入內銀股，四大國有銀行半日升幅由1.2%至2.2%不等。而內房股亦受惠人仔強勢走好，不過升幅唔算勁，始終講咗內房銷售數字有水份，投資者對呢個板塊係半信半疑。騰訊(00700)要特別注意，連續幾日腳軟，股價今日終跌穿320元重要支持，呢個位之前幾次都守得住，若然今日失守未能迅速收復失地，小心喺下月公布業績前，股價有機會先見300元。一對手機設備孖寶舜宇(02382)跟瑞聲(02018)齊齊做好，後者半日升4.3%，係升幅最大藍籌股，喺貿易戰陰霾漸退下，手設股跟科技股威脅逐步解除，自然吸引資金流入。除咗手設股之外，以前備受貿易戰困擾嘅5G概念股，近日亦起死回生，反正5G概念不時落鑊，呢個板塊久唔久就熱炒。

5G新力軍艾伯值得留意

好似剛剛發咗盈警嘅艾伯科技(02708)，雖然預告公司喺11月底公布嘅中期業績，純利將會因為發行債券及CB相關財務支出大幅增加，導致中期純利按年大幅下降，但係公司又同時好醒目地發咗另一個通告，令股價未受盈警影響而下跌，半日股價反而顯著上升逾一成。

艾伯公布跟中國聯通(00762)全資附屬公司聯通集成，就「河源市十里東岸社區5G網絡建設」項目簽訂合同。根據呢份合同，艾伯通信將會提供擁有自主技術嘅5G網絡核心設備，為廣東東岸實業開發的廣東河源巿十里東岸社區建設5G專網。呢個項目將會建設40萬平方5G組網區域，覆蓋範圍包括河源市十里東岸社區第七期觀山悅的別墅區、第五期江語城小區。以5G皮基站為基礎，系統跟高清攝像頭結合，採用AI系統、人臉識別、行為分析、電子圍欄、周界防護、環境空間安全隱患預警等技術，實現基於5G網絡覆蓋嘅環境空間安全保障。

呢個消息一出，艾伯對於盈警拖累股價完全免疫，反而股價更加喺成交激增配合下顯著上升，突破咗2元呢個橫行區。睇番艾伯股價喺上月由1.6元水平起步，升至2元之後橫行整固，如今配合5G業務發展呢個消息再突破上升，股價已逼近2018年高位。以勢輪勢，見淨買入買盤積極，似乎街貨幾近去蕪存菁，貨源歸邊，之後股價應進入無障礙通道，要創上市新高應無難度。上市高位2.52元唔難突破，首個目標先睇3元，跌穿2元止蝕，5G概念股長炒長有，難得有新力軍加入，值得留意。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)