港股直擊 即巿股評

紐約聯儲局大幅調高隔夜回購額度六成，令美股隔夜反覆偏好，加上人民幣今早走強，令港股半日反彈過百點，但未能企在26700上收市。

受美股造好推動，恒指高開84點，報26651，早段升幅曾縮至25點，低見26592，但人民幣升幅擴大，推動恒指一度升171點，高見26738。恒指半日收造26691，升124點或0.47%，國企指數中午收造10514，升63點或0.6%，大市半日成交346.2億元。

藍籌股大致造好。滙控(00005)升0.6%；友邦(01299)漲0.1%；瑞聲(02018)為升幅最大藍籌，半日揚4.3%；舜宇(02382)升1%；金沙(01928)季淨收入持平，半日升0.8%；但騰訊(00700)跌0.7%。

焦點板塊

內銀股：為今日升市主力，工行(01398)、建行(00939)及中行(03988)合力撐起恒指62點升幅，半日分別升1.8%、1.3%及1.9%；農行(01288)漲2.2%；招行(03968)也漲1.6%；信行(00998)升1.3%；郵儲行(01658)則漲1.2%。

內房股：人民幣走強，離岸價一度升210點子至7.0531兌一美元，重資產類的內房股造好。融創(01918)為升幅最大國企指數成分股，午揚2.3%；世房(00813)升1.4%；時代(01233)漲1.8%；一線的潤地(01109)連跌四日後，反彈2.3%；恒大(03333)微漲0.2%；萬科(02202)漲0.5%；僅中海外(00688)跌0.8%。

汽車股：廣汽(02238)被大摩降目標價，其A股(601238.SH)更被降級至「減持」，廣汽H股中午挫3.2%，A股則插5.6%；對手吉利(00175)跌1.1%，為包尾藍籌；北汽(01958)跌0.6%；華晨(01114)走低0.3%；但東風(00489)及長汽(02333)無升跌。

焦點股份

滔搏(06110)：截至8月底止，中期淨利潤14.71億元人民幣，按年上升21.2%，但股價曾升4.2%後轉跌，中午反挫4.8%，成交有2億元。

快餐帝國(01843)：上市翌日，今早股價續往下沉，半日造0.58元，跌4.9%，比招股價0.65元，低10.8%，成交有2390萬元。