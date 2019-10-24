港股直擊 即巿股評

艾伯科技(02708)曾升15.1%，見2.29元逾一年高，現升12.1%，成交額1060萬元。

集團發盈警，預期於截至9月底止上半年的溢利將按年大幅下降。去年同期溢利為2306萬元人民幣。

另外，集團公布，附屬深圳市艾伯通信昨日與聯通旗下聯通系統集成就「河源市十里東岸社區5G網絡建設項目」簽訂合同。

項目將由艾伯通信提供擁有自主技術的5G網絡核心設備，為廣東東岸實業有限公司開發的河源巿十里東岸社區建設5G專網。

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