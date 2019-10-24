港股直擊 即巿股評

依家9點18分，咁早打到稿係因為稍後要落灣仔一趟，所以今朝早索性Home office，免得一來一回浪費時間。

由於呢兩日個市實在太悶，悶到要向個股埋手，於是早兩日就睇中咗隻滙控(00005)，噚日仲決定揀隻Put(29344)落場。去到噚日嘅[下半Part]時，隻(29344)都仲未可以甩到手；但去到臨完場時10分鐘，見到滙控5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)落到超賣水平，見到(29344)證價比之前計嘅平均買入價$0.091低兩格到，但好奇怪，反而喺噚日下畫2點半時滙控5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都未落到超賣位，但隻(29344)當時證價就同平均買入價打和，甚至多一格。

本來噚日讀者Walter都問呢隻嘢過唔過夜，老老實實一開始都過夜嘅心理準備，所以注碼比較細，但見到呢啲位咁奇怪，確實無乜信心再揸過夜；再加上我自已向來對揸輪證過夜呢件事都係麻麻地，都係索性收工算數，唔係唔想博，而係唔值得再博。

啱啱開咗市兩分鐘，我家老爺都出咗去返工，恒指開市升唔夠100點，到依家好快就見高開低收，喺9點33時報26632點，跌65點。再睇多次滙控，依家都算叫做跟市升，報$61.5，升0.5%，日線圖上已經升穿100天線($61.325)，且下方條10天線($60.0)氣勢磅礡咁飆升，仲作勢想同條100天線相交，做出「黃金交叉」；唔係話無可能嘅，但就真係睇返條SlowSTC(14,3)，%K線同%D線都上到9X呢啲位，唔博你跌都唔想再炒升。

開咗市10分鐘，恒指高開低收格局未變，依家日線圖上見恒指回落返去10天線(26627點)水平，SlowSTC(14,3)仍呈弱勢，一旦10天線無力承托，恒指繼續下行的話，又一個「頂」部出現，再拉遠少少睇，將最近幾個「頂」連埋一齊就得到呢條「下降軌」，如果確認的話，咁呢一刻就只係恒指啱啱完成一個「頂回落」。

承如頭先所講，稍後要過灣仔一趟，再返到公司恐怕都已經下晝3點打後嘅事，抱歉【輪證下半Part】今日臨時要暫停一日(Email、FB會照覆)。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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