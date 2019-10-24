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【異動板塊】物管股重拾動力 奧園健康綠服創新高

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物業管理股重拾動力，尤其二線物管股，奧園健康(03662)再創新高，一度高見6.06元，揚5.9%，新造6元，仍彈升4.9%，成交金額1416萬元

綠城服務(02869)也創上市高位，最高見過8.42元，揚2.6%，新造8.26元，仍升0.6%，成交有1161萬元。

至於永升(01995)及佳兆業美好(02168)也齊漲2.4%；龍頭碧桂園服務(06098)則升0.6%；中海物業(02669)則漲0.5%。

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