港股直擊 即巿股評

港股昨日挫逾兩百點下試10天線，港股預託證券(ADR)預示今早恒指略為高開的機會較大。

周三美股小幅收漲，道指收市升45點或0.17%報26833點，默克漲近2%，波音反彈1%，紛紛領漲道指。德州儀器急跌7%，營收指引不及預期。標普500漲0.28%報3004點。納指漲0.19%報8119.79點。蘋果漲1.34%，再創歷史收市新高。

有分析指，周三之前公布業績的98家標普500成份公司當中，82.7%的業績超出市場預期，12.2%的業績低於預期。作為參照，自1994年以來的研究數據顯示，標普500成份公司中業績超預期的比例為65%，低於預期的比例為20%。

美聯儲將在下周召開貨幣政策會議。聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易員預計美聯儲在本月底減息25個基點的可能性為89%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報61.72元，較本港收市高0.52元；騰訊(00700)ADR收報318.26元，低1.74元；國壽(02628)ADR收報19.51元，高0.03元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.09元，高0.19元；中石油(00857)ADR收報4.06元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報4.63元,，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.66元，低0.29元；聯通(00762)ADR收報7.98元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.52元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26617，較周三恒指收市高50點或0.19%。恒指昨日一度跌穿10天線(約26535點)，收市跌219點或0.82%，報26566。

焦點板塊

本地電訊股：通訊辦公布，兩家流動網絡營辦商香港電訊(06823)和中移動香港分別投得4.9吉赫頻帶內合共80兆赫的頻譜，各佔頻譜40兆赫，各需付款1.2億元。香港電訊表示，以底價成功投得頻譜，有助提升集團5G服務的整體速度及容量。

焦點股份

滔搏(06110)：公布截至8月底止中期純利約14.7億元人民幣，按年增兩成一，中期息12分人民幣；期內毛利率升0.9個百分點，至43.7%。

中海外(00688)：昨日中午公布季度業績，第三季經營溢利74.2億元，按年跌1.3%。滙證最新將中海外評級下調至「持有」，目標價27.1元。

平保(02318)：今日公布第三季業績，市場關注新業務價值、利潤率擴張情況，以及金融科技業務會否有進一步披露。

今日有兩隻新股首日掛牌，其中以向中國際(01871)料較受關注，輝立交易場暗盤收1.45元，較上市價1.28元高0.17元或13.3%。該公司為河南省駐馬店市經營順達及通泰兩所駕校的駕駛培訓服務供應商，公開發售獲約379倍超購。吉林省春城熱力(01853)，暗盤價先升後跌，收市倒跌逾2%。另外，盛業資本(06069)今日轉往主板掛牌。