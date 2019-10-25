即巿股評 港股直擊 中國財經

這邊廂，港交所(00388)據報再度延遲企業版「同股不同權」(Weighted Voting Rights，簡稱W股)的市場諮詢，相信是希望待投資者加深理解才適時推出。另一邊廂，上交所和深交所已明確了W股納入「港股通」的條件，參考過去「港股通新貴」的表現，或有助作出投資決定。

港交所2018年4月30日實施新興及創新產業公司的新制度，容許尚未有收益的生物科技企業(簡稱B股)與個人「同股不同權」架構的新經濟企業申請上市。

新制運作了一年半，目前共有9隻B股掛牌，上市時股價普遍造好，較招股價錄得升幅；至於兩隻登場的W股，初期走勢不濟，皆「潛水」一段日子。

雖然W股受到本地客冷待，但短期或迎來大翻身機會，成為市場焦點，因為滬深交易所上周五(18日)發布《港股通業務實施辦法(2019年修訂)》，提出了W股首次納入「港股通」的條件，並自下周一(28日)起生效。

W股想晉身「港股通」名單，第一，要在港上市滿6個月加20個交易日；第二，最近183個港股交易日內的日均市值不低於200億元；第三，最近183個交易日總成交金額不少於60億元；第四是掛牌以來公司和「同股不同權」受益人未因違反企業管治、訊息披露，以及投資者保障措施等遭到港交所公開指摘、制裁或觸發不同投票權終止的情形。

貴為本港首隻W股的小米集團(01810)，掛牌約15個月，最新市值達2160億元，日均成交金額逾8億元；另一隻W股美團點評(03690)，亦已上市13個月左右，市值更膨脹至5163億元，日均成交超過21億元，兩者都完全符合要求納入「港股通」。

小米及美團有望成為「港股通新貴」，意味北水可以購買這兩隻內地股民相當熟悉的科技股。根據南下投資者在3年內部署相應行業平均資金的假設，高盛推算出流向小米和美團的潛在金額分別達到16億美元(124.8億港元)及14億美元(109.2億港元)，各佔流通市值約14%和11%。

撇除剛於周一(21日)納入「港股通」的百威亞太(01876)，附【圖】所見，以上一次「港股通」名單調整前交易日(9月6日)為基數，如果提早20個交易日(約1個月)買中合共27隻「新貴」，平均回報高達8.04%，中位數亦有4.96%；相反，以公布後20個交易日計算，平均升幅僅1.31%，中位數更是負2.38%。

「港股通」準則都是客觀要求，有關股份能滿足條件，基本上就是「準新貴」，加入名單只是時間問題，與恒指成分股篩選還要看行業代表性等主觀因素截然不同，「買中」的機會顯然較大。根據納入「港股通」條件，如上所述，醒目錢偷步買入的回報比起後知後覺追入較佳，想投資小米及美團不妨趕快部署。

信報投資研究部

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