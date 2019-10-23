港股直擊 即巿股評

港股回吐，恒指低開14點，甫開曾倒升32點，見26818全日高，之後掉頭下挫，曾挫294點，見26491全日低，稍穿十天線(約26532點)後見支持，午後續挫逾兩百點，最終收報26566，跌219點或0.8%。

北水淨流入約7.5億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸建行(00939)和工行(01398)，分別淨入4.73億元和2.06億元。相反，招行(03968)續有3.25億元淨走；平保(02318)有281萬元淨走。

其他藍籌股方面，友邦保險(01299)有1551萬元淨走；港交所(00388)有7655萬元淨走。相反，神華(01088)有993萬元淨入；吉利(00175)有843萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入1.28億元；平安好醫生(01833)有2832萬元淨入；中興通訊(00763)有2856萬元淨入。相反，舜宇(02382)有2753萬元淨走。

內房股方面，融創(01918)有647萬元淨走；旭輝(00884)有1818萬元淨走。

南方能源(01573)有172萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：華能(00902)有5116萬元淨入；華潤啤酒(00291)有4058萬元淨入；波司登(03998)有1667萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、招行、騰訊、工行、融創、平保、友邦、港交所、神華及旭輝。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、好醫生、中興、工行、波司登、華能、舜宇、吉利、潤啤及南方能源。