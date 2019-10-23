港股直擊 即巿股評

英國脫歐問題仍未明朗，加上今早國際貨幣基金組織(IMF)突降亞洲以至本港增長預測，隔晚美股倒跌下，累港股曾挫近三百點，險守十天線(現處26532點)。

受美股下跌影響，恒指低開14點，報26771，大市曾止跌回升32點，高見26818，但IMF降亞洲增長預測，大市掉頭下挫，一度挫294點，低見26491，但跌穿十天線後見支持，大市跌幅略收窄，十天線失而復得，午後大市續挫逾兩百點，在26550點拉鋸。最終恒指收造26566，跌219點或0.8%，國企指數收造10451，跌75點或0.71%，大市成交681.11億元，比上日縮9.4%。

個股上升比例38%，下跌比例為62%。

即月期指跌255點或0.95%，報26526，低水41點，成交15.2萬張。

全日僅五隻藍籌錄升幅，餘下全線下跌。滙控(00005)跌0.3%；明日公布季績的平保(02318)跌0.5%；友邦(01299)下滑0.7%；新地(00016)下滑0.4%；昨日配股急挫的潤地(01109)，今日再跌1.7%；大和降多隻濠賭股目標價，金沙(01928)及銀娛(00027)全日分別跌0.3%和2%；瑞聲(02018)急吐3.7%；建行(00939)跌0.2%；工行(01398)升0.7%，為升幅最大恒指成分股。另外，港鐵(00066)、中石油(00857)、碧桂園(02007)及恒生(00011)升0.2％至0.7%。

焦點板塊

手遊股：內地昨日有報道指，計劃修改未成年人保護法，以加強管制網絡遊戲時間等問題，受消息拖累，手遊相關股下挫。騰訊(00700)跌2.3%，更質低大市59點；金山軟件(03888)降2.9%；IGG(00799)跌2.3%；天鴿(01980)跌2.3%；網龍(00777)跌1.7%；百奧(02100)插7.6%；連帶雷蛇(01337)也降2.6%。

內需股：整體沽壓亦重，華潤啤酒(00291)挫4.1%，為包尾國指成分股；青啤(00168)跌2.8%；百威(01876)跌1.2%；萬洲(00288)挫4%，跑輸一眾藍籌；旺旺(00151)跌2.8%；統一(00220)降2.3%；頤海(01579)挫3.1%；安踏(02020)失守70元關，收跌2%；李寧(02331)降2.9%；滔搏(06110)今日公布上市後首份中期業績，收跌0.7%。

零售股：財政司司長陳茂波昨公布第三輪紓困措施，針對零售餐飲及物流業，零售股持續反彈，周大福(01929)與莎莎(00178)錄五連升，周大福微漲0.1%；莎莎則揚3.1%；周生生(00116)則漲1.3%，利福(01212)升1.9%，上述兩股錄三連升；歐舒丹(00973)第二財季銷售升21.7%，全日大升12.3%；佐丹奴(00709)漲1.7%。

焦點股份

快餐帝國(01843)：今日掛牌，但表現大幅波動，最高見過1.87元，較招股價0.65元，飆1.88倍，但之後掉頭回落，收市更跌凸，收報0.61元，較招股價低6.2%，成交額4.74億元。

海螺水泥(00914)：首三季多賺一成半，花旗微升目標價外，中金更料第四季盈利會創新高，全日升1.8%，是表現最好國指成分股。

華能(00902)：上季業績虧轉盈，股價逆市向好，收漲1%，更錄四連升。

首都機場(00694)：本月27日零時起，將有多間航空公司，會將部分航班由北京首都機場轉至北京大興國際機場營運營，收挫3.4%。

潪㵆發展(08423)：午後突暴瀉，股價突然跌穿1元大關，一度大跌70.6%，低見0.47元，收造0.61元，仍暴瀉62%，為包尾成分股，成交金額9900萬元。