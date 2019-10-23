港股午後維持逾200點跌幅，於26500點水平爭持。截至下午約3時18分，恒指報26562點，跌223點或0.8%，大市成交額543.08億元。
國企指數報10443點，跌83點或0.8%。
A股低收，滬指跌0.43%；深成指跌0.77%。
騰訊(00700)午後跌幅擴大，曾挫2.4%，見319.6元近兩周低，現跌2.2%，成交額46.24億元。
瑞聲(02018)吐3.6%；萬洲(00288)吐3.5%。
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港股午後維持逾200點跌幅，於26500點水平爭持。截至下午約3時18分，恒指報26562點，跌223點或0.8%，大市成交額543.08億元。
國企指數報10443點，跌83點或0.8%。
A股低收，滬指跌0.43%；深成指跌0.77%。
騰訊(00700)午後跌幅擴大，曾挫2.4%，見319.6元近兩周低，現跌2.2%，成交額46.24億元。
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