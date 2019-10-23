信懇智能(01967)午後落鑊，曾飆40.5%，見4.2元創新高，現升33.8%，成交額730萬元。集團為印刷電路板組裝(PCBA)的全面裝配及生產服務EMS供應商，招股價2元，低位見2.7元。
華營建築(01582)回落，曾挫12.6%，見0.83元，現跌11.6%。集團招股價1元，高位見2.78元。
昨日掛牌飆78%的國際永勝(08441)曾升22.8%，見0.7元，現回落僅升3.5%，成交額4400萬元。
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華營建築(01582)回落，曾挫12.6%，見0.83元，現跌11.6%。集團招股價1元，高位見2.78元。
昨日掛牌飆78%的國際永勝(08441)曾升22.8%，見0.7元，現回落僅升3.5%，成交額4400萬元。
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