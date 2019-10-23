即巿股評 港股直擊

隔晚美股偏軟，但喺大部份美企業績表現向好之際，美股回吐壓力有限，只有納指跌得較多。不過國際貨幣基金組織(IMF)突降今明兩年亞洲增長預測，搞到港股吽咗兩日之後，今日走軟，半日回吐近三百點。恒指低開14點，半日反覆向下，雖然一度倒升32點，見過26818點半日高位。其後沽壓增加，跌幅擴大至294點，見過26491點半日低位，曾穿10日線(約26533)。中午恒指報收26535點，跌251點；國指跌84點，報收10442點，暫時大市險守10日線。

藍籌股大部份向下，瑞聲(02018)半日跌3.7%，藍籌之中跑第尾，同類嘅舜宇(02382)亦跌1.7%。騰訊(00700)跌近2%，又逼近320元近日支持位，加埋友邦(01299)跌1.2%，同埋中移動(00941)亦跌1.3%，三大巨頭已拖低恒指95點。工行(01398)逆市升0.4%，成為恒指成份股冧巴溫。

內地有消息指計劃修改未成年人保護法，以加強管制網路遊戲時間，受呢個消息拖累，手遊股全線仆值，除咗龍頭騰訊跌近2%之外，其他手遊股普遍跌1%以上，而百奧(02100)跌幅更達5.3%。

除咗手遊股跌到一仆一碌，內需股沽壓亦沉重，可能之前升得勁嘅關係，資金一撤退，沽貨亦沽得較狠勁。華潤啤酒(00291)跌3%，其他啤酒股亦下跌。食品股普遍亦錄得超過2%跌幅；體品股兩大龍頭安踏(02020)及李寧(02331)跌逾2%。

噚日財爺波叔公布第三輪紓困措施，主要向零售業及物流業施恩，零售股反彈。不過政府只不過撥出約廿億，補貼物流業佔大多數，至於減免租金優惠，並唔涉及私人業主旗下嘅物業，零售業係咪真正受惠，阿Man有所保留，零售股呢下反彈，都只係之前跌得過殘，呢吓死貓彈亦救唔得番幾多，零售股已步入寒冬，暫時都係不宜沾手。

港股暫時險守10日線，之前兩日唔上唔落，但唔代表由弱轉強，家下港股仍然受制於由4月高位引伸落嚟嘅下降軌，一日港股未能重上27000點並企穩，暫時都只係喺下降軌內運行。短線恒指喺26200至26900之間區間移動，向上或向下都未能見重大突破。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)