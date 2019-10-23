港股直擊 即巿股評

國際貨幣基金組織(IMF)突降今明兩年亞洲增長預測，加上隔晚美股受壓，累港股一度挫近三百點，勉強守住十天線(現處26532點)。

受美股下跌影響，恒指低開14點，報26771，大市曾止跌回升32點，高見26818，但IMF降亞洲增長預測，大市掉頭下挫，一度挫294點，低見26491，但跌穿十天線後見支持，大市跌幅略收窄，十天線失而復得。最終恒指半日收造26535，跌251點或0.94%，國企指數中午收造10442，跌84點或0.8%，大市成交370.5億元。

藍籌股跌多升少，滙控(00005)跌0.6%；平保(02318)降0.5%；友邦(01299)下滑1.2%；瑞聲(02018)急吐3.7%，為包尾藍籌；建行(00939)跌0.3%；工行(01398)升0.4%，為升幅最大恒指成分股。

焦點板塊

手遊股：內地昨日有報道指，計劃修改未成年人保護法，以加強管制網路遊戲時間等問題，受消息拖累，手遊相關股下挫。騰訊(00700)跌1.9%；金山軟件(03888)降2.1%；IGG(00799)跌2.3%；天鴿(01980)挫2.8%；網龍(00777)跌1.2%；百奧(02100)插5.3%；連帶雷蛇(01337)也降1.9%。

內需股：沽壓亦重，潤啤(00291)挫3%，為包尾國指成分股；青啤(00168)跌2.2%；百威(01876)跌1.6%；旺旺(00151)跌3%；統一(00220)降2.4%；頤海(01579)挫3.1%；安踏(02020)失守70元關，中午跌2.1%；李寧(02331)降2.1%；滔搏(06110)今日公布上市後首份中期業績，中午跌1.2%。

零售股：財政司司長陳茂波昨公布第三輪紓困措施，針對零售餐飲及物流業，零售股持續反彈，周大福(01929)與莎莎(00178)暫錄五連升，周大福半日微漲0.4%；莎莎則揚2.6%；六福(00590)也漲1%，周生生(00116)則漲0.8%，利福(01212)升1.9%，上述三股同樣暫錄三連升；佐丹奴(00709)漲1.7%。另外，載通(00062)旗下九巴及龍運指可獲政府逾3億補助，半日也升1.2%；新巴母公司新創建(00659)也漲0.5%。

焦點股份

海螺水泥(00914)：首三季多賺一成半，花旗微升目標價外，中金更料第四季盈利會創新高，半日升1.4%，是表現最叻國指成分股。

華能(00902)：上季業績虧轉盈，股價逆市向好，半日漲1.9%，暫錄四連升。

首都機場(00694)：本月27日零時起，將有多間航空公司，會將部分航班由北京首都機場轉至北京大興國際機場營運營，中午挫3.7%。

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