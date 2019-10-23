即巿股評 港股直擊

呢兩日大市實在太悶啦，今朝喺巴士上見到恒指做完U盤，只係低開14點，報26771點；返到公司時大約9點40至45分到，見到恒指點數都係變化不大，於是就搞住其他嘢先，諗住過多陣睇吓咩環境。誰不知依家10點5分，已經見到恒指跌191點，做緊26594點，似乎有咗一個明確嘅方向出嚟，唔通我又遲咗？忽然諗起噚晚同我家老爺喺屋企睇《全民造星2》時，其中一位導師火火幾次都係想聽參賽者唱兩句歌先再作決定，但就往往被Miss Chan Chan「截餬」；大家都係一樣，想比少少時間先再做決定啫。

不過，股市又無乜話先至先得嘅，有時甚至可以遲嚟先上岸添，依家10點9分，恒指跌幅略擴大至217點，做緊26568點，日線圖上見今日恒指明顯下行，暫時低位做過26558點，都仲叫做有條10天線(26536點)支持住；而上方條100天線(27024點)同保歷加道通頂部(27002點)愈嚟愈近，反映呢兩條線嘅水平所形成嘅阻力唔細；要升穿都真係唔係一時三刻嘅事。

望望恒指牛熊證街貨圖，以現價計恒指更係靠近下方牛證啦，而下方牛證最貼價就係26500至26599點，呢度有相當於289張期指，如果再落多一層，即26400至26499點呢度，就有相當於461張期指；至於上方熊證最貼價仍然係26800至26899點，呢度只有相當於59張期指，再上多一層，即26900至26999點嘅話，都只係得139張期指。27000至270999點先至開始見到多啲貨，講緊有732張期指，不過呢個阻力位，恒指靠咩消息嚟衝上去呢？唔通就係靠今朝早見到《Financial Times》嗰條講北考慮出年3月林鄭下台單新聞成真？真係咁嘅話，小鳳姐會好唔得閒。

再睇返噚日喺[下半part]時望過吓嘅滙控(00005)，依家做緊$61.25，跌0.24%，日線圖上見滙控今日粒燭攔腰掛咗喺條100天線($61.351)度，而SlowSTC(14,3)仍然處於嚴重超買水平，不過%K線仍未跌穿%D線，但超買到咁真係同掉頭不遠而，諗人主揀定隻滙豐熊，但條同表現都確實係麻麻地，轉睇Put，終於都搵到隻好少少，就係滙豐Put(29344)，行使價$58.83，約4%價外，高槓桿、低引伸，今年年底到期，不過見滙控依家5分鐘圖落到嚴重超賣水平，想Put佢除咗等返分鐘圖個位上返去之外，記得等埋日線圖上嘅SlowSTC(14,3)，條%K線高位跌穿條%D線先至係重點呀！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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