即巿股評 港股直擊

周一《信報》以<港人轉捧美股>為題報道，去年初才來港開業的美國證券公司德美利證券（TD Ameritrade）香港行政總裁梁德基表示，受到本港6月開始掀起反修例示威浪潮的影響，加上近月港股積弱，吸引了本地散戶投資美股的興趣，德美利連續兩季都錄得顯著的資金淨流入。他透露，近月市場對投資美股的興趣大為提升，德美利的客戶群擴闊至從未有買美股經驗的散戶。

本港已經持續了4個月的緊張政局確實令人憂慮，不論大戶或散戶，尋求分散投資暫避政治風險乃「應有之義」。不過，如果因為港股積弱就轉投「從未有經驗」的美股，對於有相當home bias的投資者包括老徐來說就興趣不大。

事實上，老徐與戰友畢老林消夜，很多時都會討論要玩期權，到底是港股還是美股好的問題。專注美股市場的老畢，當然大力推薦美股options市場的深度及專業化，都遠勝香港，並慫恿老徐與其單單炒恒指option，不如同時去美股市場「搵食」。

然而，老徐一直都不為所動，除了因為「不熟不做」，更重要的是老徐玩恒指期貨和期權以至個股，都利用EJFQ系統指標作為參考。雖然在當今的互聯網年代，要得到美股指數等的技術分析資料真係話都冇咁易，但老徐個人認為，身在香港而炒美股市場，始終好像「隔了一層紗」。

就以近月本港暴力示威活動對市面尤其是地鐵站造成破壞所帶來的影響，只有本港市民才可以切身感受；同樣地，惟有在美國居住，才會更清楚認識例如提供公用及電訊服務、零售商品、交通、飲食等與日常起居息息相關的企業的分別。老徐與老畢良性討論的結果是：只要自己感覺舒服，專炒美股或港股並沒有對或錯的問題，雖然後者會被指有home bias。不過，老徐寫過「自白書」檢討，因為confirmation bias和anchoring bias「作祟」而不止一次炒option損手，多一個home bias也沒有什麽大不了。反正，在投資市場，「bias」只能有限度克制但很難根治。

講返港股，周二恒指開市後不到40分鐘，已造出26844和26698點的全日最高和最低水平，收報26786，升60點或0.23%。

恒指繼續受制於27000至27300點的成交量密集區阻力，並沿着以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂線運行，估計恒指短線需要返回TrendWatch通道整固（見21日「搏拳實錄」）。此外，截至周一，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，較反映弱勢股沽壓的弱勢股指數高達35個百分點，相信恒指回調到26500至26700點的成交量密集區內應找到支持，老徐考慮到時便short put，為手上26800點的short call砌個新short strangle，取代原本的25600點short put（這個short put倉肯定可賺盡全數基權金）。

老徐