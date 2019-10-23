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【異動板塊】零售股續彈 周大福莎莎暫錄五連升

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財政司司長陳茂波昨日下午四時公布第三輪紓困措施，針對零售餐飲及物流業。本地零售股持續反彈，周大福(01929)與莎莎(00178)暫錄五連升，周大福最新造6.95元，漲1%；莎莎更揚2.6%，報1.98元，上述兩隻股份五日暫升9.8%及16%。

至於六福(00590)也漲2.4%，周生生(00116)則漲0.9%，利福(01212)升2.7%，而該三股同樣暫錄三連升；佐丹奴(00709)升2.9%。

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