港股直擊 即巿股評

隔晚美股由升轉跌，今早道指期貨進一步向下，料港股低開機會較大。中證監推動提升中長期資金入市比例，留意今日A股表現。

新出爐的美國企業季度業績好壞參半，另外英國首相約翰遜脫歐快速通過時間表被否決，推遲脫歐幾成定局。道指盤中一度漲逾百點，收市倒跌39點，報26788點；道指成份股Travelers收市重挫8.3%，麥當勞季績遜預期，急跌5.1%，拖累道指。標普500跌0.36%報2995點，納指跌0.7%報8104點，Netflix跌逾4%。

高盛證券表示，隨着全球經濟衰退跡象不斷出現，公司逐漸收緊「錢袋子」，美股公司的回購力度正在顯著下降，這將對市場造成重要影響。

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲10月尾減息25個基點至1.50%至1.75%的概率為93.0%，維持當前利率的概率為7.0%。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌2.1%，摩通將阿里巴巴目標價上調至230美元，評級為「增持」；京東跌2.5%；籮筐技術跌21.2%；蔚來汽車跌8.9%；新東方(EDU)季度盈利按年增長七成，股價創新高後倒跌7%。

中美貿易協議前景樂觀，但市場預期美國原油庫存會增加，限制了油價升幅。油價終止兩連跌，紐約及倫敦期油收市均升超過1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報61.5元，較本港收市高0.1元；騰訊(00700)ADR收報323.81元，低3.79元或1.2%；國壽(02628)ADR收報19.62元，低0.06元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.94元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.03元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.64元，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.17元，低0.48元；聯通(00762)ADR收報7.95元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.53元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26715，較周二恒指收市低70點或0.26%。恒指昨日收報26786，升60點或0.23%。華潤置地(01109)折讓近7%配股，全日插7.9%報33.3元。道指期貨今早最新跌60點報26703。

中國證監會推動提升中長期資金入市比例，希望社保基金等增加權益投資。

財政司司長陳茂波公布第三輪紓困措施，涉及總開支約20億，針對受社會事件打擊較明顯零售、餐飲及物流業。商務及經濟發展局正與旅遊業界商討支援措施， 局長邱騰華說一旦有具體決定會盡快公布。

焦點股份

海螺水泥(00914)：公布首三季盈利238.16億元人民幣，按年增長一成半。

華能國際電力(00902)：公布首9個月淨利潤53.89億元人民幣，按年上升1.7倍，每股盈利0.32元。

中鐵建(01186)：首三季新簽合同額按年增長兩成半；單是第三季，新簽合同額為3965.37億元人民幣，按年升四成。

歐舒丹(00973)：上半年銷售淨額7.27億歐羅，按年增長兩成二，按固定滙率計算增長一成九。

安東油田服務(03337)：公布第三季新增訂單約11.64億元人民幣，按年增長85.7%。

供應台灣小吃飲品的快餐帝國(01843)將於今日在主板掛牌，暗盤價收報1.21元， 較招股價0.65元，升超過八成六。公司公開發售部分錄得超額認購12.68倍，一手中籤率一成九。

中國海外發展(00688)今日公布第三季度業績。

滔搏(06110)今日公布上市後首份中期業績。