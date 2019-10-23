即巿股評 港股直擊

股市在本月走得相當平穩。

可以說美國的降息和重啓購買資產措施給市場派了定心丸。

讓傳統的危險季節變得異常的風平浪靜。

我們這個時代，政治力量壓倒一切！

撇開這些因素，純從圖表和技術層面來看，我們一直說美股為强勢上漲趨勢，上證指數企穩改善，唯獨港股是處於下降趨勢。

辨別與跟蹤趨勢本就是技術分析與交易策略的核心。

而金融市場在本月的一個重要變化其實是在貨幣市場。

早前分析過美元以及英鎊都分別在9，10月到達轉折時間窗。

結果9月美元見頂回落，10月更是英國脫鈎的關鍵時間。

從各個貨幣來看，英鎊歐元以及澳元都有下跌乏力，建構底部的形態。

從美元指數月綫圖來看（附圖），自18年9月以來形成的長長的上升契形。

該形態完成之後留意突破方向。

假如往下突破上升通道支持綫，恐怕出現C浪下跌浪。

對照17年美元指數乾净利落的下跌A浪，性質相同的C浪可給予同樣級別的下跌浪。

月綫級別趨勢非同小可，趨勢越大，潛在獲利就越大。

現在我們只是等待一個突破和確認而已。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。