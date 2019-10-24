即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市本周連續兩天於尾段抽升，但未擺脫整固格局，正等待中美第一階段貿易協議的新進展。白宮經濟顧問庫德洛透露，若磋商有成果，美方可能取消12月對中國進口貨加徵關稅；如能落實，或可作為A股突破的催化劑。

中美持續一年多的貿易糾紛在10月初現轉機，分析普遍相信是兩國各有所慮，希望先安內後攘外。這邊廂，美國總統特朗普面臨彈劾調查，隨時影響連任勝算；那邊廂，內地經濟放緩愈演愈烈，稍為讓步換取時間亦對本身有利。

中國第三季GDP增長降至6%，是有統計以來最差，市場開始出現中央將全力「保6」的揣測。

由當年「保8」(經濟增速不低於8%)、滙改後「保7」(人民幣兌一美元滙價不跌穿7算)，到目前要推動GDP增幅維持6%以上，單單這個「保」字，便惹人擔心「久守必失」，從往績看，「8」與「7」確實最終不保。

國務院總理李克強也未敢樂觀，他在年初發表《政府工作報告》提到2019年經濟增長目標介乎6%至6.5%，惟9月中卻表明，只要「就業比較充分」，經濟增速「高一點低一點都可以接受」。

貿易戰影響逐步浮現，外貿並不理想；消費貢獻雖提升，惜不足以提供全部增長動力；市場唯有寄望固定資產投資能夠變身GDP的「雷霆救兵」。內地多年來確是藉增加固投或扶助樓市來刺激經濟，然而，為免去槓桿的努力功敗垂成，加上「房住不炒」的政策基調，貨幣政策迄今未明顯放鬆。簡言之，內地經濟三頭馬車皆失速，由於2019年首兩季增長都超過6%，全年「保6」料無問題，但2020年則岌岌可危。

附【圖】所見，國際貨幣基金組織(IMF)的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)，把今年中國經濟增長預測下調至6.1%，2020年將失守6%關口，只有5.8%。不過，報告顯示，明年環球GDP增幅約3.4%，成熟經濟體為1.7%，新興市場也僅4.6%，而比內地優勝的唯有印度(7%)。

換句話說，內地須「保6」，前景雖然不妙，整體經濟未必較其他國家差，更不意味資金會捨中國而去。若中美貿易戰沒有再惡化，隨着內地債券及股市於國際指數所佔比重逐步擴大，預期吸資方面沒有問題。

值得留意的是，中國10年期國債孳息已下挫到3厘至3.5厘，通脹則因豬價急漲而上揚，達3%水平，代表債券回報扣減通脹後不夠1%。如果通脹未能顯著降溫，債券實質回報有機會跌至負值，儘管多個成熟經濟體都出現相似情況，惟在新興市場卻屬罕見，也削弱債券的吸引力。

相比之下，A股估值合理，似乎更具投資價值。以滬深300指數為例，今年首季勁飆後即步入整固階段，目前市盈率約14倍，貼近近年平均值。走勢方面，除了5月和8月因中美貿易戰升溫拖累指數急跌，其餘時間一直企穩50天線上，有望維持向好趨勢。

信報投資研究部

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