安東油田服務(03337)公布，截至今年9月底止，第三季新增訂單約11.64億元(人民幣．下同)，按年增長85.7%。
其中，中國市場新增訂單約5.06億元，按年增長96.8%；伊拉克市場新增訂單約1.49億元，減少24.7%；其他海外市場新增訂單約5.1億元，增長1.96倍。
截至9月底，手頭訂單約57.9億元；其中，中國訂單約20.71億元，佔訂單總量約35.8%；伊拉克市場訂單約29.84億元，佔訂單總量約51.5%；其他市場訂單約7.35億元，佔訂單總量12.7%。
安東油田服務(03337)公布，截至今年9月底止，第三季新增訂單約11.64億元(人民幣．下同)，按年增長85.7%。
其中，中國市場新增訂單約5.06億元，按年增長96.8%；伊拉克市場新增訂單約1.49億元，減少24.7%；其他海外市場新增訂單約5.1億元，增長1.96倍。
截至9月底，手頭訂單約57.9億元；其中，中國訂單約20.71億元，佔訂單總量約35.8%；伊拉克市場訂單約29.84億元，佔訂單總量約51.5%；其他市場訂單約7.35億元，佔訂單總量12.7%。
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