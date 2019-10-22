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今日 18:05 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨走4070萬 撈潤地 沽吉利

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港股窄幅靠穩，恒指高開88點，開市後曾升118點，見26844，但沽盤湧現，曾倒跌27點，見26698全日低，之後窄幅上落，最終收報26786，升60點或0.23%。

北水淨流走約4070萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內房股方面，華潤置地(01109)折讓批股，股價挫7.9%，但有4.73億元淨入低吸；新城發展(01030)有6094萬元淨入；融創(01918)有566萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)淨入2.47億元；工行(01398)有5295萬元淨入；中行(03988)有1.05億元淨入。相反，招行(03968)有3.38億元淨走；平保(02318)有2739萬元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流走1.2億元。相反，平安好醫生(01833)有5001萬元淨入；51信用卡(02051)復牌反彈，有1973萬元淨入；中興通訊(00763)有4940萬元淨入。

吉利(00175)獲花旗升級叫買，股價造好，不過有2.09億元淨走。相反，另一車股廣汽(02238)有3988萬元淨入。

另外，安踏(02020)有3644萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、招行、潤地、吉利、騰訊、融創、平保、工行、好醫生及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 潤地、騰訊、51信用卡、新城發展、工行、融創、吉利、中興、建行及廣汽。

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