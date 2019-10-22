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今日 17:00 重要通告 港股直擊

歐舒丹上半年銷售額增22%

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歐舒丹(00973)公布，截至9月底止，上半年銷售淨額7.27億元(歐羅‧下同)，按年增長22.13%，按固定滙率計算增長19%。

其中，直銷銷售4.81億元，按年增長10.3%；轉售銷售2.46億元，上升54.4%。

按地區劃分，英國上半年銷售淨額按年飆升2.32倍，美國增長33.1%，香港和中國則分別錄得下跌0.2%及增長13%。

與去年比較，網絡直銷渠道的銷售額按固定滙率計算增長40.8%，達直銷銷售總額的16.2%；同店銷售增長1.7%。

期內，自營零售店增至1593間。

下載港交所通告原文

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