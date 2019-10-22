港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普稱與中國貿易談判進展順利，隔晚道指反彈，惟市場關注英國脫歐局勢進展，令港股依然好淡接鋸，高低波幅只得145點，扣除潤地(01109)兩億股配股上板，大市成交不足七百億。

恒指高開88點報26813，開市後升幅曾擴至118點，高見26844，但沽盤湧現，大市升勢不保，一度倒跌27點，低見26698，隨後又止跌回穩，午後大市依然呆滯，最終恒指收造26786，升60點或0.23%，國企指數收造10526，跌16點或0.16%，大市成交751.84億元。

個股上升比例45%，下跌比例為55%。

即月期指升88點或0.33%，報26781，低水5點，成交12.78萬張。

藍籌股別發展。滙控(00005)升0.4%；騰訊(00700)漲0.9%；平保(02318)微升0.2%；友邦(01299)走高0.1%；聯通(00762)季績公布後遭瑞信降級至「中性」，收挫3.8%；中移動(00941)首三季少賺14%，全日跌1.1%。

焦點板塊

內房股：華潤置地(01109)折讓7%配股，全日插7.9%，為包尾恒指及國指成分股，連累內房股整體受壓。龍湖(00960)挫4.4%；當代置業(01107)降3.5%；時代中國(01233)降2.1%；龍光(03380)降1.5%；旭輝(00884)走低1.9%；世房(00813)跌1.3%；融創(01918)降2.3%；萬科(02202)跌1.5%；中海外(00688)跌1.1%；

新經濟股：沽壓顯著，昨日創新高的美團(03690)急吐6.4%；小米(01810)跌1.4%；眾安在線(06060)跌4.9%；平安好醫生(01833)插5.1%；同程藝龍(00780)挫4.8%；新東方在線(01797)跌2.1%。

濠賭股：花旗稱澳門上周日均博彩收入錄得約8.57億元，按周增加14%，濠賭股全線上揚。金沙(01928)升2.6%；銀娛(00027)走高2.4%；永利澳門(01128)升1.9%；澳博(00880)走高1%；新濠(00200)升1.4%；美高梅中國(02282)漲1.1%。

汽車股：花旗料內地汽車銷售短期內顯著反彈，更升吉利(00175)及長城汽車(02333)評級至「買入」，推動上述兩股股價造好，其中吉利升4.7%，跑贏一眾國指成分股；長汽也漲1.5%；北汽(01958)也升1%；華晨(01114)揚3.6%；廣汽(02238)漲2.2%；東風(00489)走高2.3%。

焦點股份

瑞聲(02018)：主要競爭對手，A股上市的立訊精密(002475.SZ)業績標青，市場憧憬瑞聲季績亦勁，推動股價今早一度高見49.35元，飆7.2%，收造48.7元，仍揚5.8%，為升幅最大藍籌，成交金額10.2億元。

國泰(00293)：傳政府資助港人買機票，國泰午後曾炒高4%，收市只升1.8%。同時有報道稱政府計劃資助入住酒店每人每晚100元，香格里拉(00069)曾飆6.2%，收市仍漲4.4%。

李寧(02331)：雖獲摩通升目標價由26元升至31元，但遭滙證降評級至「持有」，股價全日挫3.4%；連帶安踏(02020)也跌2.2%。

國際永勝(08441)：今早掛牌，收報0.57元，較招股價0.32元高78.1%，每手一萬股，不計手續費，每手賺2500元。