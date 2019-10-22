港股午後於上午波動內走，截至下午約3時37分，恒指報26788點，升63點或0.2%，大市成交額647.75億元。
國企指數報10525點，跌18點或0.2%。
A股尾段靠穩，滬指收市升0.5%；深成指升0.93%。
騰訊(00700)升0.5%；建行(00939)升0.6%。
熱炒內需股全線回吐，美團(03690)午後曾吐6.3%，最新挫5.8%；安踏(02020)跌2.3%；百威亞太(01876)跌0.6%；華潤啤酒(00291)跌2.5%。
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港股午後於上午波動內走，截至下午約3時37分，恒指報26788點，升63點或0.2%，大市成交額647.75億元。
國企指數報10525點，跌18點或0.2%。
A股尾段靠穩，滬指收市升0.5%；深成指升0.93%。
騰訊(00700)升0.5%；建行(00939)升0.6%。
熱炒內需股全線回吐，美團(03690)午後曾吐6.3%，最新挫5.8%；安踏(02020)跌2.3%；百威亞太(01876)跌0.6%；華潤啤酒(00291)跌2.5%。
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