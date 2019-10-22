洛陽玻璃(01108)三連升，其A股(600876.SH)連續三日升停板，H股也一度大升16.6%，高見2.53元，新造2.46元，仍大升13.4%，成交金額4912萬元。
洛玻A股今日收造14.16元(人民幣‧下同)，再升10%，更是連續三日升停。
集團上周宣布，首9個月盈利4640.01萬元，按年增長17.97倍，每股盈利8.29分；期內營業收入13.23億元，按年上升31.01%。
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