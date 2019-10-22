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【異動股】國泰午後曾揚逾4% 傳政府資助港人買機票

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市傳政府將資助港人買機票，國泰(00293)股價午後攀升，一度高見10.34元，揚4.4%，新造10.16元，仍漲2.6%，成交金額1990萬元。

有報道指，財政司司長陳茂波公布新一輪支援企業措施，政府將補貼港人買機票費用每人120元；同時為吸引旅客來港，計劃資助入住酒店每人每晚100元，但需符合有關條件。

至於東航(00670)現跌0.5%；國航(00753)無升跌；南航(01055)下滑0.2%。

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