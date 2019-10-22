即巿股評 港股直擊

美股表現平穩，除咗大部份美企業績都交足功課，甚至優於預期之外，侵侵慌死你唔知道，三日唔埋兩日就提醒大家，跟中國嘅貿易協議進展順利，希望下月中之前簽署第一階段貿易協議，令標指已重返七月高位。至於港股表現較為反覆，喺成交薄弱嘅情況下，反映資金對港股興趣不大，不過有北水撐腰，再加維穩無形之手力托，港股就喺現水平定咗落嚟，稍作整固。

恒指高開88點，曾升118點，見過半日高位26844點後無以為繼，其後一度倒跌27點，報26698點，半日波幅只有146點。中午恒指報收26765點，升40點；國指則報10521點，跌21點。

重磅股方面，騰訊(00700)升0.6%，股價重上325元之上，不過唔算有睇頭，暫時騰訊都係咁款，可能最快要到下月中派第三季成績表，走勢先會有較大突破。至於瑞聲(02018)半日升5.3%，係表現最佳藍籌股，其他手機設備股同樣見資金追捧。不過內地電訊商則捱沽，跌幅由1.4%至3.7%不等。不過聯通(00762)跌3.7%都未係表現最差藍籌股，華潤置地(01109)半日跌7%先係跑第尾，集團折讓7%批股，股價跌穿配股價。潤地忽然配股抽水嘅行動，拖累個內房股板塊下跌，內房股閒閒地跌1.5%以上，其實內房股一向缺水，閒時批股並唔意外。

至於近日熱炒嘅新經濟股，今日見回吐，不過早兩日阿Man叫睇住嘅閱文(00772)半日跌0.8%，沽壓唔算嚴重，總之股價企穩喺30元之上，維持目標價35元不變，相比起平安好醫生(01833)及屢創新高嘅美團(03690)，閱文仍然大落後，只要新經濟股炒作熱潮未過，抖一兩日可能又再落鑊。

但凡個市有氣冇力，熱炒股要抖氣嘅時候，總係見呢兩個板塊搵藉口落鑊，無錯，今日又見濠賭股跟汽車股拍住上。有大行表示澳門上周日均博彩收入錄得約8.57億元，按周增加14%，整個板塊又見資金追捧，不過最勁嘅金沙(01928)都只係升2.8%，而澳博(00880)升幅則不足1%，點睇呢個板塊都唔係大翻身格局，炒嚟炒去都係有波幅，但冇升幅嘅款。

至於內地汽車股就更唔得阿Man歡心，雖然有大行預期內地汽車銷售短期顯著反彈，只係行業面對外優內患，貿易戰即使講得掂數，汽車業或者需要對外開放，面對眾多外來對手競爭，內地汽車製造業當然不能掉以輕心。至於內地經濟下行壓力唔細，汽車呢類高消費品又非關乎民生必需，就算阿爺再落力谷內需，呢個板塊唔見得會受惠。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)