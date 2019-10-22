港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普稱與中國貿易協議進展順利，隔晚美股反彈，連帶港股今早亦反覆造好，但波幅仍窄，高低相差僅145點。

恒指高開88點報26813，開市後升幅曾擴至118點，高見26844，但沽盤湧現，大市升勢不保，一度倒跌27點，低見26698，隨後有止跌回穩，最終恒指半日收造26765，升40點或0.15%，國企指數中午收造10521，升21點或0.21%，大市成交436.3億元。

藍籌股別發展。滙控(00005)升0.4%；騰訊(00700)漲0.6%；平保(02318)無升跌；友邦(01299)下滑0.2%；聯通(00762)季績公布後遭瑞信降級至「中性」，半日挫3.7%；中移動(00941)首三季少賺14%，中午也跌1.4%。

焦點板塊

內房股：華潤置地(01109)折讓7%配股，半日插7.1%，為包尾恒指及國指成分股，並連累內房股整體受壓。龍湖(00960)挫4.7%；當代置業(01107)挫4.4%；時代中國(01233)降2%；龍光(03380)降2.1%；旭輝(00884)挫3.3%；世房(00813)跌1.9%；一線恒大(03333)也跌1.6%；融創(01918)降2.5%；萬科(02202)跌1.7%；中海外(00688)跌1.8%；

新經濟股：今早沽壓顯著，昨日創新高的美團(03690)急吐5%；小米(01810)跌2.5%；眾安在線(06060)插6.4%；閱文(00772)跌0.8%；平安好醫生(01833)挫4.4%。

濠賭股：花旗稱澳門上周日均博彩收入錄得約8.57億元，按周增加14%，濠賭股全線上揚。金沙(01928)升2.8%；銀娛(00027)走高1.9%；永利澳門(01128)升1.9%；澳博(00880)走高0.8%；新濠(00200)升1.8%；美高梅中國(02282)微升0.8%。

汽車股：花旗料內地汽車銷售短期內顯著反彈，更升吉利(00175)及長城汽車(02333)評級至「買入」，推動上述兩股股價造好，其中吉利升3.8%，跑贏一眾國指成分股；長汽也漲1.3%；北汽(01958)也升1%；華晨(01114)揚3%；廣汽(02238)漲1.3%；東風(00489)走高1.8%。

焦點股份

瑞聲(02018)：主要競爭對手，A股上市的立訊精密(002475.SZ)業績標青，市場憧憬瑞聲季績亦勁，推動股價今早一度高見49.35元，飆7.2%，午造48.5元，仍揚5.3%，為升幅最大藍籌，成交金額5.84億元。

李寧(02331)：雖獲摩通升目標價由26元升至31元，但遭滙證降評級至「持有」，股價半日挫3.5%；連帶安踏(02020)也跌2.1%。