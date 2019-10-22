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【輪證贏家】100天線+保歷加通道頂=新阻力

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今朝返工如常坐巴士，但勁奇怪，車上乘客唔多，9點10分上車，9點25分到就已經到公司個站，返到上嚟開晒機、斟好水、吹埋水，都只係9點45分，今日好似比平時順暢好多咁。

不過恒指就似乎唔多順暢，係直頭唔郁添呀，今朝開市報26813點，升88點；到依家恒指倒跌3點，做緊26722點。暫時見到悶嘅情況同噚日不遑多讓。

睇返恒指日線圖，最近呢四個交易日恒指點數水平差唔多，已經可以畫到一個「長方形」出嚟，而今日恒指仍然貼住保歷加上道通頂部(26965點)運行，同步見到上方仲有條100天線(27028點)喺度，呢兩個位只係相差63點，如果100天線同保歷加通道頂各自按住目前嘅落同拓闊嘅速度移動嘅話，唔駛幾耐呢兩條線就會相交，如果喺相交之前恒指都未能夠升穿呢個位嘅話，咁就會變成佢一個較大阻力。反轉頭諗，港股咁悶，唔通大家都等緊四中全會？Who knows！

都係睇返恒指牛熊證街貨圖啦，上方熊證街貨新增咗一層26800至26899點，呢度只有相當於19張期指街貨；至於下方牛證就有兩層新增街貨層，分別係26500至26599點，同26400至26499點，分別有相當於80同192張期指。

熊證重貨區仍然係27100至27199點，期指張數變化不大，少咗12張，有858張；至於下方牛證重貨區就仲係好遠，喺25200至25299點，但只有661張期指。再望望牛熊街貨比例其實唔係爭好多，講緊47：53，但從棒棒圖見到熊證嘅街貨係比較集中喺貼價範圍；而牛證呢就層層都有啲，唔見有個別一兩層或者一個範圍係特別多貨。

望望電視機，恒指依家做緊26774點，升48點；至於恒指牛熊街貨中間位就係(26800+26599)/2=26699.5點，坦白講依家牛熊兩邊嘅距離愈嚟愈窄，恒指當下呢一刻企近熊證區，但唔排除稍後又會企近牛證區，彈出又彈入但就兩邊貨都唔吼，怕且都真係等夠數先至開餐。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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