港股直擊 即巿股評

美中貿易談判進展樂觀，美股反彈。港股今早料靠穩機會較大。

隔晚道指漲57點或0.21%報26827點，波音股價兩日累跌逾10%，令道指升幅受到限制；標普500漲0.69%報3006點，納指漲0.91%報8162點。市場仍在關注美企財報英國脫歐進展。本周將有超過130家標普500成份公司公布業績。蘋果收漲1.7%，站上240美元創歷史新高。

中概股多數上漲，阿里巴巴升2.6%，京東升3.7%，蔚來汽車急升12.5%，趣頭條漲5.7%，瑞幸咖啡漲4.9%，微博漲3.3%，拼多多漲1.86%。愛鴻森則跌11%，籮筐技術跌8.7%，萬達體育跌7.5%。

美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議進展很順利，希望下月中之前簽署第一階段貿易協議。他認為，第二階段協議，較首階段協議會更易解決。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美中就關於開放金融服務業及貨幣穩定的談判取得進展，非常接近完成這項協議內容。他對雙方今個星期舉行電話磋商表示樂觀，又說中國已開始購買美國農產品，如果第一階段的協議談判進展順利，可能取消12月的關税措施。

約翰遜政府在周一再次發起對脫歐協議的投票。據英媒21日報道，英國下議院議長伯科周一表示，拒絕就約翰遜的新脫歐協議進行投票。若英國首相約翰遜無法在本周讓國會通過其脫歐協議，歐盟將同意把脫歐限期從10月31日推遲至明年2月。

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲10月減息25個基點至1.50%至1.75%的概率為91.9%，維持當前利率的概率為8.1%；到12月減息25個基點至1.50%至1.75%的概率為68.4%。

投資者對高風險資產的興趣改善，同時投資者等待美聯儲可能進一步減息的更多線索。黃金期貨收跌0.43%報1487.7美元/盎司，連跌兩日。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報61.41元,，較本港收市高0.26元；騰訊(00700)ADR收報325.87元，高1.07元；國壽(02628)ADR收報19.75元，高0.05元。「三桶油」之中，中海油(00883)ADR收報11.94元，低0.06元；中石油(00857)ADR收報4.04元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.61元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.46元，低0.89元；聯通(00762)ADR收報8.24元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報3.59元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26731，較周一收市高5點。即月恒指夜期收報26754點，升61點，高水28點。恒指昨日收造26725，微升6點或0.02%。

焦點股份

中移動：公布截至9月底止首3季股東應佔利潤818億元人民幣，按年下降13.9%。

中國聯通：公布首三季盈利98.23億元人民幣，按年增加11.88%。另外，公司9月份4G用戶淨增335.1萬戶，累計用戶數達2.51億戶。

華潤置地(01109)：宣布以先舊後新方式配售2億股，佔經認購擴大已發行股本約2.8%；每股作價33.65元，較昨日收市價36.15元，折讓6.92%，集資67.3億元。

石四藥(02005)：公布首三季股東應佔溢利7.59億元，按年上升17.2%。