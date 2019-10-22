重要通告 港股直擊

亞太區最大物流地產平台ESR(01821)宣布，以每股16.2元至17.4元，發售6.54億股，其中5.31%，即3470萬股作公開發售，集資最多113.74億元。

一手200股入場費3515.07元。今日起至周五招股，預計11月1日掛牌。

今年6月擱置上市後，ESR是次招股，設有發售量調整權，可額外發售15%或9805萬股舊股，額外集資17.06億元，令集資額增加至130.8億元，並另設15%超額配售權。

聯席保薦人為德意志銀行集團及中信里昂證券。