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美國聯儲局10月16日公布最新俗稱褐皮書(The Beige Book)的地區經濟報告顯示，截至10月7日，美國經濟保持輕微至溫和(slight to modest)增長。商界儘管普遍預測經濟持續擴張，然而，很多人已調低未來6至12個月的業務展望。

就業市場方面，服務業與資訊科技專業人士依然渴市，相反，貨運及製造業則疲弱。多個地區製造業呈報資料透露，由於訂單量下降，已削減人手；也有部分業界更因憂慮長期勞工供應，只選擇縮短工時而沒有少聘員工。

褐皮書指出製造業活動放緩，一些地區表明緊張的貿易關係及全球經濟增長放慢，壓制了美國的製造業。

此外，大多數地區資料反映，近日商品價格溫和上揚，製造商及零售商都表示投入成本增加，特別是涉及新一輪關稅的商品項目，對比之下，零售商較製造商更能把成本漲幅轉嫁給客戶。即是說，由互相加徵關稅引起的商品售價上升壓力，最終會由消費者承受。至於農業狀況進一步轉差，除了天氣持續不理想拖累──今年春季播種期間，美國遭遇破紀錄的洪水侵襲，(中美)貿易戰亦已嚴重打擊美國農業。

從褐皮書描述的整體經濟活動(Overall Economic Activity)可見，製造業和農業都受到貿易戰直接影響，而商品價格上升(加上部分業界削減人手或縮短工時)、農民收入下跌，最後必定損害消費市道；當消費疲弱，通脹就更難達到2%的聯儲局目標。

有趣的是，9月24日本欄提及，聯儲局9月「減息目的是應對較早前中美關稅戰加劇」，相信下周二(29日)開始一連兩天的議息會議，主席鮑威爾要好好想個理由，總不能又用貿易戰為理由再度調低利率，何況中美剛在第十三輪高級別經貿磋商達成了首階段協議。

港股方面，周一恒指以26715點開市，迅即跌至26658點，然後反覆回升見26818點全日高位，收報26725點，微漲6點(0.02%)。EJFQ系統內代表強勢股買盤的強勢股指數，不但大幅超過反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五更攀上43.7%的4月26日以來最高水平，意味港股造出近半年最強市底。

不過，短線及中線市寬迄今尚未升穿50%的強弱分界，10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬亦只是「突破」40%的支持區頂0.7個百分點，剛擺脫「超賣」(支持區的另一意義)而已。換言之，港股市底其實似強而並非真強。

附【右圖】所見，恒指連續3個交易日都無法企穩於26600點至27000點的成交量密集區頂之上收市，如果短中線市寬數天內仍未能明顯升越50%中軸，恒指很大機會返回以1個標準差計算的TrendWatch下降通道，測試26600點成交量密集區底支持。

信報投資研究部

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