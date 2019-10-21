港股直擊 即巿股評

市場觀望英國脫歐進展下，港股全日窄幅爭持，收市微升6點，全日高低波幅160點，成交更創逾兩周低。

北水今日轉淨走，由上周的5.64億元，轉至淨走3677萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)重新成為北水淨入最多個股，全日有2.7億元淨買，國壽(02628)發盈喜，全日升5%，今日也有3960萬元淨買；工行(01398)亦有2736萬元淨買，但招行(03968)再度成為北水最多淨走個股，全日錄3.23億元淨走；平保(02318)亦錄917萬元淨走。

港交所(00388)也有1.6億元淨入；潤啤(00291)也有8410萬元淨買；融創(01918)則有7938萬元淨流入；東陽光藥(01558)與中興(00763)也分別有1586萬和630萬元淨入。

不過，騰訊(00700)錄3.03億元淨走；舜宇(02382)亦錄1.07萬元淨走；51信用卡(02051)大插34.7%後中途停牌，全日也有827萬元淨沽。

獲私有化的大昌行(01828)，全日也有7345萬元淨走；神華(01088)則6264萬元淨沽：安踏(02020)、吉利(00175)和中生製藥(01177)，全日分別有5767萬元、4170萬和2632萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、港交所、融創、工行、潤啤、國壽、安踏及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰計、中興、舜宇、工行、大昌行、東陽光藥、吉利、神華、中生製藥及51信用卡。