港股直擊 即巿股評

美股道指上周五急挫255點，但人民幣轉強，而市場觀望英國脫歐進展下，港股全日窄幅爭持，高低波幅160點，成交更創逾兩周低。

受美股上周急跌影響，恒指今早低開4點報26715，早段表現反覆，最多曾跌61點，低見26658，但人民幣走強，一度升76點子至7.0639兌一美元，令港股止跌回升，最多曾轉漲98點，高見26818，惟大市向上乏力。午市港股好淡拉鋸，最終恒指收造26725，微升6點或0.02%；國企指數收造10543，升3點或0.03%，大市成交只得637.5億元，為10月3日後最少。

個股上升比例51%，下跌比例為49%。

即月期指升18點或0.07%，報26693，低水33點，成交12.04萬張。

藍籌股大致造好。滙控(00005)升0.4%；建行(00939)升0.2%；國壽(02628)發盈喜，全日抽升5%，為表現最叻藍籌及國指成分股；但友邦(01299)跌0.2%；騰訊(00700)跌1.8%；創科(00669)跌2.7%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

新經濟股：美團(03690)獲多間大行升目標價，同時獲「港股通」納入同股不同權股份沖喜，股價再創新高，全日揚4.3%；同屬同股不同權股的小米(01810)，計劃推超過10款5G手機，收飆5%；眾安在線(06060)抽升8.4%；閱文(00772)急漲5.4%；易鑫(02858)升4.2%；但平安好醫生(01833)挫3.1%。

內房股：內地9月70個大中城市房價雖然按年上升8.4%，連漲48個月，加上人民幣走強，內房股普遍上揚。萬科(02202)升2.3%；中海外(00688)漲1.5%；恒大(03333)升1.4%；融創(01918)升1.1%；雅居樂(03383)升1.6%；龍光(03380)升1.5%；佳兆業(01638)升1.7%；融信(03301)走高1.9%。

豬肉股：內地有研究團隊，成功解析非洲豬瘟病毒，未來有助研發相關疫苗，受消息憧憬，豬肉股獲炒上。中糧肉食(01610)一度抽升6.5%，高見2.77元，收市仍飆5%；萬洲(00288)也升1.6%；雨潤食品(01068)炒高23.8%。

焦點股份

百威亞太(01876)：獲納入「港股通」名單，股價今早曾升5.3%，高見31.75元，全日仍揚4.3%，成交有5.6億元。

新高教(02001)：2019/2020學年總在校生人數增加21%，達至9.35萬人，平均學費預期將達至1.1萬元人民幣，按年升11%，全日飆6.5%。

大昌行(01828)：獲大股東提出以溢價近三成八私有化，股份今早復牌，全日大升30.8%，成交有3.3億元。

51信用卡(02051)：內地有報道指，浙江警方突擊進入51信用卡在西溪的辦公大樓，具體原因不明。知情人士向內地記者稱，主要是子公司外包業務及現金貸，前者涉及爬蟲技術，午後一度大跌41.7%，之後中途停牌，停牌前仍插34.3%，成交有8871萬元。