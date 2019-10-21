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51信用卡(02051)中途停牌，暫未知原因，停牌前造1.78元，插34.3%，午後最低見過1.58元，大跌41.7%，成交金額8870萬元。

內地有報道指，浙江警方突擊進入51信用卡在西溪的辦公大樓，具體原因不明。知情人士向內地記者稱，主要是子公司外包業務及現金貸，前者涉及爬蟲技術。

隨後51信用卡首席財務官(CFO)趙軻向《新浪財經》表示，集團經營正常，正在了解具體情況，不清楚被警方帶走人員是否為公司員工，後續將發布正式公告。

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