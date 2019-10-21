港股直擊 即巿股評

美股道指上周五急挫255點，但人民幣今早走強，令港股反覆偏好，恒指曾升近百點，仍受制100天線(現處27034點)。

受美股上周急跌影響，恒指今早低開4點報26715，早段表現反覆，最多曾跌61點，低見26658，但人民幣走強，一度升76點子至7.0639兌一美元，令港股止跌回升，最多曾轉漲98點，高見26818，中午貼近高位收市。恒指半日收造26806，升86點或0.32%，國企指數中午收造10570，升30點或0.28%，大市成交350.9億元。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升1.3%；滙控(00005)升0.3%；建行(00939)升0.2%；國壽(02628)發盈喜，半日抽升5.2%，為表現最叻藍籌及國指成分股；騰訊(00700)跌1%；創科(00669)跌2.3%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

新經濟股：美團(03690)獲多間大行升目標價，同時獲港股通納入同股不同權股份沖喜，股價再創新高，半日揚4.2%；同屬同股不同權股的小米(01810)，計劃推超過10款5G手機，半日也揚4.8%；眾安在線(06060)抽升6.3%；閱文(00772)飆5.7%；易鑫(02858)升4.2%；但平安好醫生(01833)跌1.3%。

豬肉股：內地有研究團隊，成功解析非洲豬瘟病毒，未來有助研發相關疫苗，受消息憧憬，豬肉股獲炒上。中糧肉食(01610)一度抽升6.5%，高見2.77元，半日仍升3.8%；萬洲(00288)也升1.5%；雨潤食品(01068)更飆升17.5%。

體育用品股：大致受壓，安踏(02020)跌1.4%，跑輸一眾國指成分股；李寧(02331)降0.9%；特步(01368)下滑2.6%；滔搏(06110)也跌1.8%；但361度(01361)跟市升3.6%。

焦點股份

百威亞太(01876)：獲納入港股通名單，股價今早曾升5.3%，高見31.75元，半日仍揚4.5%，成交有3.3億元。

新高教(02001)：2019/2020學年總在校生人數增加21%，達至9.35萬人，平均學費預期將達至1.1萬元人民幣，按年升11%，中午也揚5.1%。

大昌行(01828)：獲大股東提出以溢價近三成八私有化，股份今早復牌，半日大升29.7%，成交有2.1億元。