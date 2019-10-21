美股上周五集體下挫，道指收市挫255點報26770。港股上周五挫128點後，今早在人民幣走強下反彈。
恒指低開4點報26715，之後曾跌61點，見26658點半日低位，其後曾倒升98點，高見26818。恒指中午升86點或0.32%，報26806點。
大市半日成交350.91億元。
騰訊(00700)逆市跌1%報327.6元，半日成交居首有18.28億元。
國壽(02628)發盈喜，半日急升5.2%報19.74元，為表現最好藍籌。
創科(00669)跌2.3%，為半日表現最差藍籌。
美股上周五集體下挫，道指收市挫255點報26770。港股上周五挫128點後，今早在人民幣走強下反彈。
恒指低開4點報26715，之後曾跌61點，見26658點半日低位，其後曾倒升98點，高見26818。恒指中午升86點或0.32%，報26806點。
大市半日成交350.91億元。
騰訊(00700)逆市跌1%報327.6元，半日成交居首有18.28億元。
國壽(02628)發盈喜，半日急升5.2%報19.74元，為表現最好藍籌。
創科(00669)跌2.3%，為半日表現最差藍籌。
|下一篇：
|黑田東彥:政策組合拳可提振經濟
|上一篇：
|REA集團:房產科技成行業新趨勢