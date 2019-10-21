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今日 12:07 港股直擊 即巿股評

恒指半日彈86點 騰訊逆市受壓

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美股上周五集體下挫，道指收市挫255點報26770。港股上周五挫128點後，今早在人民幣走強下反彈。

恒指低開4點報26715，之後曾跌61點，見26658點半日低位，其後曾倒升98點，高見26818。恒指中午升86點或0.32%，報26806點。

大市半日成交350.91億元。

騰訊(00700)逆市跌1%報327.6元，半日成交居首有18.28億元。

國壽(02628)發盈喜，半日急升5.2%報19.74元，為表現最好藍籌。

創科(00669)跌2.3%，為半日表現最差藍籌。

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