即巿股評 港股直擊

上個星期五(10月18日)恒指下行點數雖然唔係多，但拆5分鐘圖時就見到DMI嘅ADX喺恒指下行時上升，換言之暗示上個星期五恒指都幾有力下行，所以Day trade牛策略要即時斬纜。

放完兩日假返嚟之後，今朝早恒指開市微跌4點，做26715點；依家9點47分，同事陸陸續續返到公司，見恒指一度跌深過少少，不過都係幾十點嘅事，至依家已經回升啦，升39點，做26759點。

雖然恒指暫見升勢，不過喺日線圖上見恒指喺上個星期四同五恒指粒燭已經頂住咗條保歷加通道頂，同步下方見SlowSTC(14,3)兩線已經喺嚴重超買水平相遇，兼已經出現掉頭下行嘅跡象。再留心埋條DMI嘅ADX，由上個星期四報19.09，至依家升至19.29，但對比返呢三日，恒指呈慢跌嘅步伐，換言之呢三日(暫時計埋今日)嘅暗跌，ADX暗示係一種有力量嘅暗跌，睇嚟都唔可以輕視。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價為26900至26999點，呢度有相當於141張期指；重貨區就喺第三層，即27100至27199點，有相當於871張期指。至於下方牛證最貼價層上到去26300至26399點，有相當於575張期指；至於重貨區就要數到落去25200至25299點，不過呢度都只有668張期指啫，估計係之前恒指下行時有一堆資金入咗呢個位，積埋變成重貨，但到今日都仲未散水啫，但目相信隨住恒指點數有所改變，呢堆收回價嘅牛證槓桿亦都有唔同，係以「刀仔鋸大樹」原則為大前題下，相信資金會追求更高槓桿嘅牛證，從而令重貨區慢慢上移至近現價嘅水平。見26000至26099點呢度有相當於646張期指，可能就會係下一個重貨區。

依家9點58分，恒指做緊26720點，「十字星」出現，不過時間尚早，單憑呢粒唔算屬於高位嘅「十字星」唔可以判斷到啲乜，話唔定兩分鐘之後就唔見咗。計一計牛熊街貨中間位(26900+26399)/2=26649.5點，呢口價同現價計叫做高於70點嘅水平，雖然係近熊證多啲，但係用兩邊最貼價街貨一比之下，確實係下方牛證多過上方熊證，再配合埋技術分析，下行嘅機會相對高啲，只不過睇個市好似仲想儲多啲貨咁，還是佢係想比個機會上方熊證都儲多啲貨，再嚟個左一把、右一把呢？

導演都未叫埋位，霞姨又點會派飯盒呢？都係等叫「Action」啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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