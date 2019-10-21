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外電引述銷售文件報道，創新型小家電銷售商JS環球生活擬按每股5.55元至7.25元，發售4.998億股股份，集資介乎27.74億元至36.24億元。

集資所得將用於償還貸款、研發新產品及進一步整合及開發供應鏈、市場開發、擴展及提升全球品牌形象及知名度，以及營運資金及一般公司用途。

預計股份將於10月31日掛牌上市。

根據初步招股說明書，瑞信、摩根士丹利和工銀國際是聯席保薦人。

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