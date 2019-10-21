港股直擊 即巿股評

滬深港通批准納入同股不同權股份，美團(03690)今早甫開創新高，暫時見最多升2.2%報94.8元，最新僅升0.6%報93.3元。

小米(01810)升幅較大，曾升5.8%高見9.05元，最新升4.9%報8.97元，重上廿天及50天線，成交近3億元。

上交所及深交所上周五晚公布，已對《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》進行修訂，明確不同投票權架構的公司的首次納入條件。換言之，內地投資者將可通過港股通，投資美團點評及小米及兩隻同股不同權股票。