港股直擊 即巿股評

美股上周五下挫，料拖累港股今早低開，恒指二萬七遇阻力，市場觀望本月稍後時間美聯儲議息等變數。

上周五美股三大指數集體收跌，美國與海外經濟數據令人憂慮全球增長放緩。投資者關注美企財報與英國脫歐進程。道指收市跌255點或0.95%報26770點。波音公司「延遲披露」了兩名雇員在2016年發出的有關波音737MAX飛行控制系統安全性缺陷的消息，收市插6.7%，創2016年2月以來最大單日跌幅。強生、Netflix均收跌逾6%。蘋果逆市上漲0.5%。可口可樂收漲1.8%，三季度財報均超預期。

美聯儲官員官員講話受到關注。美聯儲喬治(Esther George)表示，減息可能會刺激金融風險、損及經濟；目前她的觀點是不贊成減息。美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)周五講話稱，全球通脹的疲軟導致通脹前景不明朗，美聯儲將繼續以一場會議接一場會議的節奏來部署政策。克拉里達稱，美國通脹繼續趨緩，購買國債的目的在於提高流動性，不能與危機時期的QE混為一談。

歐美貿易緊張情緒重燃。美國貿易代表辦公室在發出的通知中稱，對歐盟商品計劃加徵的10%及25%關稅於10月18日生效。法國財長勒梅爾表示，最好避免歐盟和美國之間的貿易爭端；如果美國繼續推進關稅行動，歐盟做好了反擊的準備。

中美貿戰方面，國國務院副總理劉鶴19日表示，早前結束的中美新一輪談判在諸多領域取得實質進展，為簽署階段性協議奠定重要基礎，停止貿易戰升級，有利於中美及整個世界。對於中國第三季度經濟增速進一步放緩，劉鶴強調，中國經濟長期向好的基本面無變，不擔心短期波動。

ADR港股比例指數報26586，較周五恒指收市低133點或0.5%。夜市期指收報26677點，升2點，低水43點。內地第三季GDP增速創紀錄新低，中港股市受壓，恒指收報26719點，跌128點。恒指全周升411點或1.6%；連升兩周累彈898點或3.5%，短期支持參考正在上移之10天線約26360點附近。市場觀望外圍政經因素，包括英國脫歐、美歐貿易關係惡化、本月稍後時間美聯儲議息等變數。

上交所及深交所公布，已對《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》進行修訂，明確不同投票權架構的公司的首次納入條件。換言之，內地投資者將可通過港股通，投資美團點評(03690)及小米(01810)及兩隻同股不同權股票。

焦點股份

平保(02318)：今年首九個月旗下四家子公司保費收入合共超過6147億元人民幣，按年增長9%。

中國太保(02601)：今年首九個月旗下原保險業務，總收入接近2857億元人民幣，按年增長8%。

中國神華(01088)：九月商品煤產量按年下跌近一成三，至2100萬噸；煤炭銷售量3700萬噸，按年跌近6%。.

阿里影業(01060)：發盈警，預計截至九月底止，中期虧損將擴大至介乎3.7億至4億元人民幣；去年同期的虧損則約為1.26億元人民幣。

歐化(01711)：發盈警，預期截至9月底止中期虧損將顯著擴大。

大昌行集團(01828) :宣布大股東中信股份(00267)旗下中信泰富透過協議安排對公司進行私有化，涉及註銷計劃股份的建議，每股註銷價格3.7元，較停牌前報2.69元，溢價約37.55%，涉及股份8.17億股，涉資30.22億元。股份以於今早復牌。