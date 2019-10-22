即巿股評 港股直擊

美國國會眾議院上周二（15日）以口頭表決通過《香港人權與民主法案》（簡稱《人權法案》），以及《保護香港法案》、《與香港並肩決議案》等涉及本港持續了四個月的示威活動並導致嚴重警民衝突的法案和決議案。內容大同小異的參議院版本《人權法案》，預期亦會本周在參院順利過關，國會兩院需要協調通過內容一致的法案後，提交總統特朗普簽署便正式生效。

在北京，外交部發言人耿爽對美國眾院執意通過《人權法案》表示強烈憤慨和堅決反對，批評眾院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁穩定、牽制中國發展的險惡用心。他強調，中方（若法案落實）必將採取有力措施堅決反制。

中國就《人權法案》的強烈反應，對港股卻沒有影響，上周三恒指仍有160點進賬，翌日再升184點，兩日共錄得1.3%升幅，顯然港股仍繼續「享受」中美第13輪高級別經貿磋商於10月11日達成首階段協議的效應。

其實，從反修例示威演變成的連串暴力破壞市面行動，已令本港8月的零售業銷售創歷來最大的單月跌幅，美國的《人權法案》若最終通過，勢必對香港長遠政經發展構成一定的壓力。

此外，中美雖然達成首階段協議，要全面解決貿易糾紛仍然是暫時看不到終點的長路；中國人行行長易綱上周六在美國華盛頓出席G20集團財長和央行行長會議時就表示，貿易緊張局勢有可能升溫。相信港股或恒指未來很長時間，都會受中美貿易談判進程的影響。

然而，對炒家或者賭仔如老徐而言，甚少講長線投資，主要是時間愈長，不確定因素或出現變數的機會就愈多，尤其是老徐專注炒恒指期權及期貨，超過兩個月的「預測」，已差不多等同在賭場估大細。

最後，上周三本欄提到，老徐打算等到恒指挑戰26400至26700點的成交量密集區頂阻力，便考慮short call，為早前的25600點即月short put（收450點期權金，詳見10月14日「搏拳實錄」）搭建一個short strangle。老徐亦於上周三在夜期沽出26800點行使價的即月call，收取281點期權金。

恒指上周五收報25719，跌128點或0.48%。港交所網頁顯示，26800點即月call最後成交價約203點，老徐開了僅兩天的short call已有不俗利潤。儘管恒指10天線已升穿20天線，發出指數短線見底訊號，但與此同時，恒指連續兩日受制於27000至27300點的成交量密集區阻力，估計恒指短期需要例如返回以1個標準差計算的TrendWatch下降通道整固，才會再創本月新高。

老徐